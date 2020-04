Cel voor Vlissingse coronaspuger

Een 47-jarige Vlissinger is woensdag door de politierechter in Middelburg voor ‘coronaspugen’ veroordeeld tot een celstraf van acht weken waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij de verbalisanten een schadevergoeding van elk 400 euro betalen. Er was veertien weken cel waarvan vier voorwaardelijk plus 600 euro schadevergoeding geëist.