32-jarige man opgepakt om vondst dode in Bunschoten-Spakenburg (2)

De politie heeft woensdagmiddag een 32-jarige man aangehouden in verband met de vondst van een dode man in Bunschoten-Spakenburg. De dode man werd in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden in zijn woning aan de Hoekstraat in de Utrechtse gemeente.

Meteen na de vondst van de overledene is een team van rechercheurs naar de woning gegaan om sporenonderzoek te doen. Ook is woensdag onder meer een buurtonderzoek gehouden.