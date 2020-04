NAM keerde in totaal 1,4 miljard euro uit aan overheden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar in totaal 1,4 miljard euro uitgekeerd aan Nederlandse overheden. Dat staat in het jaarverslag van de maatschappij, die zich onder meer bezighoudt met de gaswinning in Groningen. Het meeste van het overgemaakte geld ging naar de Rijksoverheid. Aandeelhouders Shell en ExxonMobil kregen vorig jaar geen winsten via dividenden uitgekeerd.