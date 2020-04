Chinese schenking van 100.000 mondkapjes aan Limburgs ziekenhuis

Burgemeester Yuan Gujie van Maoming kondigde eerder in een brief aan haar Sittard-Geleense collega Hans Verheijen de komst van de mondkapjes aan. “Wij zijn zeer bezorgd en begaan met de mensen in Sittard-Geleen die op dit moment te lijden hebben onder de gevolgen van het coronavirus,” liet Yuan Guije weten. “We willen met deze mondkapjes steun betuigen aan onze vrienden in Sittard-Geleen.”

In Maoming, dat 1200 kilometer zuidelijk van Wuhan ligt en acht miljoen inwoners telt, zijn tot nu toe veertien besmettingen vastgesteld. Alle patiënten zijn weer genezen en sinds begin maart zijn er geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd.

Volgens de gemeente Sittard-Geleen zijn de mondkapjes voor de aflevering getest en te gebruiken als chirurgische mondmaskers. “Zuyderland zal zorgen dat ze op de juiste plaats terechtkomen”, verzekerde Roel Goffin van de raad van bestuur van het Limburgse ziekenhuis.