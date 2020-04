Maandelijks rijden zeven Belgische treinen door rood

In België reden vorig jaar gemiddeld elke maand zeven treinen door een rood sein. Het ging om 85 treinen in 2019, het merendeel (53) passagierstreinen. Volgens spoornetbeheerder Infrabel was het geen enkele keer echt gevaarlijk, en er vielen ook geen slachtoffers, ondanks dat een op de drie keer een spoor werd gekruist.

Bij de passagierstreinen was er een aanzienlijke stijging van 41 treinen die door rood reden ten opzichte van 2018, en zelfs een verdubbeling ten opzicht van 2017. Maar Infrabel noemt 2019 geen uitzonderlijk jaar. De afgelopen tien jaar negeerden gemiddeld 80 bestuurders op een totaal van 1,3 miljoen treinen op de hoofdsporen een rood sein.

In België is een kwart van de hoofdsporen uitgerust met het Europese veiligheidssysteem ETCS. Dat controleert op elk moment de rit en grijpt in wanneer een trein te snel rijdt of de seinen niet gerespecteerd worden. Bij spoorwegmaatschappij NMBS heeft de helft van de treinen het systeem nu aan boord. Vanaf eind 2025 zou er geen enkele trein zonder ETCS meer mogen rijden op het Belgische spoornet.