Vakbonden: zorgen over opstarten openbaar vervoer

De vakbonden in het openbaar vervoer maken zich grote zorgen over het weer op grotere schaal opstarten van de dienstregeling. “We krijgen veel bezorgde vragen van werknemers hierover en willen als vakbonden nadrukkelijk ook worden betrokken bij het nadenken over oplossingen”, schrijven de gezamenlijke vakbonden in een brief aan OV-NL, de koepel van Nederlandse vervoersmaatschappijen.