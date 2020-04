Winkelverkopen in VS kelderen in recordtempo door coronacrisis

De verkopen door winkeliers in de Verenigde Staten zijn in maart in het sterkste tempo ooit gedaald vanwege de coronacrisis. Door de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan werden veel winkels gesloten en blijven Amerikanen thuis. Er werden wel veel levensmiddelen en huishoudelijke producten in supermarkten gehamsterd terwijl ook de onlineverkoop steeg, maar de verkoop van bijvoorbeeld auto’s werd hard geraakt, net als de horeca.

Volgens de Amerikaanse overheid namen de detailhandelsverkopen met 8,7 procent af in vergelijking met februari. Dat is de grootste daling ooit gemeten, na een afname van bijna 4 procent eind 2008.