OM: nieuw bewijs in geheime berichten Rico de Chileen

De door het NFI teruggehaalde PGP-communicatie (Pretty Good Privacy) betreft berichten tussen R. en Naoufal F., die vorig jaar tot levenslang werd veroordeeld voor het organiseren van een liquidatie. Uit de berichten blijkt dat R. nauw heeft samengewerkt met F. en Taghi, zei het Openbaar Ministerie woensdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen R. bij de rechtbank Amsterdam.

R., een Chileense Amsterdammer, werd in oktober 2017 in zijn geboorteland opgepakt en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Vanwege de coronacrisis is R. niet naar de rechtszaal vervoerd voor de zitting. De rechtbank heeft een videoverbinding met R. in de EBI. Drie bewakers houden hem daar gezelschap.

Voorbereiding

R.’s advocaat beklaagde zich erover dat de combinatie EBI en coronacrisis allesbehalve bevorderlijk is voor een goede voorbereiding van het eigenlijke proces met zijn cliënt. Dat moet volgens de planning op 2 juni van start gaan.

De raadsman vroeg, zoals hij in een eerder stadium ook deed, om R. voorlopig vrij te laten, met een enkelband. De advocaat wees erop dat R. vanwege de coronacrisis niet eens meer naar een buitenland zou kúnnen vluchten.

Richard R. wordt door justitie gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment. Ridouan Taghi is, nog voordat hij is berecht, inmiddels bekend komen te staan als de schrik van de Nederlandse onderwereld. De mannen zouden achter een ongekende hoeveelheid liquidaties zitten. Taghi, die lang voortvluchtig was en in december in Dubai werd opgepakt, staat terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, dat zich nog in een voorbereidende fase bevindt. De advocaat van de kroongetuige in dat proces, Derk Wiersum, werd in september doodgeschoten.