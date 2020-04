35 tips over branden bij zendmasten na tv-uitzending

Bij de politie zijn 35 tips binnengekomen over branden bij zendmasten nadat er op dinsdagavond aandacht voor was bij tv-programma Opsporing Verzocht.

Volgens de politie zit er “interessante informatie bij”. In het tv-programma waren beelden te zien van een man die brand sticht bij een zendmast in Groningen.

In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden van de politieregio’s waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek.