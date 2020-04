Minister Blok hekelt Amerikaanse actie tegen WHO

Dat de Verenigde Staten midden in de coronapandemie de geldkraan voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dichtdraaien is niet verstandig, vindt het kabinet. De WHO is cruciaal voor de wereldwijde strijd tegen het virus, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

De Amerikaanse president Donald Trump besloot dinsdag om de jaarlijkse bijdrage van zijn land aan de WHO stop te zetten. Hij wrijft de organisatie aan dat die de pandemie niet goed zou hebben aangepakt.

Zodra de virusuitbraak is bedwongen, kunnen we leren van eventuele fouten, zegt Blok. Maar “laten we ons nu eerst richten op hoe we deze crisis doorkomen”. Hij sluit zich “volledig” aan bij VN-chef António Guterres, die zich eerder kritisch uitliet over het Amerikaanse besluit. “Dit is niet het moment om de financiering in te houden.”