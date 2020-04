Eerste Deense scholen weer open na wekenlange sluiting

Veel Deense kinderen konden woensdag voor het eerst in weken weer naar school of hun kinderdagverblijf. Daar gelden wel nieuwe regels vanwege de coronacrisis.

De Deense regering liet de scholen op 12 maart sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel wordt nu stapsgewijs versoepeld. Zo mogen kinderdagverblijven en basisscholen de deuren weer openen, maar zijn middelbare scholen nog wel dicht.

Het lesgeven verloopt anders dan voor de crisis. Zo moeten bureaus in klassen minstens 2 meter van elkaar staan. Sommige scholen geven daarom buiten les, terwijl de opening op andere plaatsen is uitgesteld omdat nog niet voldaan kan worden aan de nieuwe richtlijnen.

Proefkonijn

Niet alle ouders willen hun kinderen weer naar school sturen. Zo’n 18.000 mensen tekenden een petitie met de naam “mijn kind is geen proefkonijn”. Een schoolhoofd in de wijk Nørrebro in Kopenhagen sprak de verwachting uit dat “nogal wat kinderen thuis worden gehouden”.

De regering wil door scholen te heropenen ouders ontlasten die thuis werken. Premier Mette Frederiksen nam woensdag een kijkje bij een school in het westen van de hoofdstad. Ze merkte volgens Deense media op dat veel kinderen blij waren hun klasgenoten weer te zien.