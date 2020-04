Ook Tweede Kamerleden 50PLUS willen dat leden stemmen over Dales

De drie Tweede Kamerleden van 50PLUS die het vertrouwen hebben opgezegd in partijvoorzitter Geert Dales, willen diens lot toch aan de leden overlaten. Ze scharen zich achter fractie- en partijleider Henk Krol, die zo'n ledenraadpleging had voorgesteld. "De eenheid is hersteld", laten Krol en het drietal weten.

Kamerleden Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo, de twee senatoren van de partij en erevoorzitter Jan Nagel keerden zich dinsdag tegen Dales en vroegen hem op te stappen. Maar politiek leider Krol bleef Dales steunen en stelde een ledenraadpleging voor. Dales zelf wilde daar wel "over nadenken", al onderstreepte hij dat "helemaal niet nodig" te vinden.

Dinsdag en woensdag probeerde de vierkoppige Kamerfractie eruit te komen. Dat is gelukt, melden ze. Dat drie Kamerleden het vertrouwen in Dales hebben opgezegd is "een niet mis te verstaan signaal", maar "het is aan de leden om te bepalen wie hun voorzitter is", zeggen de vier nu.

De Kamerfractie vraagt het partijbestuur "spoedig" een ledenraadpleging te organiseren, onder "toezicht van een onafhankelijke commissie". Door de coronamaatregelen moet die stemming hoogstwaarschijnlijk digitaal of schriftelijk gebeuren. Die opzet voedde eerder nog de argwaan van tegenstanders van Dales, die vreesden dat hij de stemming naar zijn hand zou zetten.