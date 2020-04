Duitsland pakt terreurverdachten met aanslagplannen op

Justitie in Duitsland heeft woensdag vier islamistische terreurverdachten laten oppakken. Het gaat om vier mannen uit Tadzjikistan die samen met een vijfde verdachte die eerder was opgepakt aanslagen in Duitsland aan het voorbereiden waren.

De groep zou aanslagen voorbereiden namens Islamitische Staat (IS) op complexen van het Amerikaanse leger in Duitsland maar ook op individuen. Zo zou een persoon die kritiek op de islam had geuit doelwit zijn. De acties waren nog in een voorbereidende fase. De verdachten hadden inmiddels wapens aangeschaft en een van hen had een handleiding voor het maken van een bom geleverd.

De mannen tussen de 24 en 32 jaar werden opgepakt in Essen, Neuss, Siegen en in de regio Heinsberg. De verdachten zouden zich in januari vorig jaar hebben aangesloten bij IS.