Finland versoepelt coronamaatregelen bij Helsinki

Finland begint woensdag met het weghalen van versperringen op de wegen rond de hoofdstad Helsinki. Het is de eerste stap richting de versoepeling van de beperkende maatregelen in het rond de hoofdstad vanwege het coronavirus.

De Finse autoriteiten voerden per 28 maart reisbeperkingen van en naar Helsinki in om verspreiding van het virus over de rest van het land in te dammen.

Het land heeft ruim 3100 besmettingen met het virus vastgesteld. In Finland zijn 64 mensen overleden door het virus.