ANWB: daling aantal verkeersdoden stapje in goede richting

“De lichte daling van het aantal verkeersdoden is een voorzichtige stap in de goede richting”, laat de ANWB woensdag weten in een reactie op de CBS-cijfers over de verkeersdoden in 2019. De bond pleit ervoor door te gaan met voortvarende uitvoering van de verkeersveiligheidsambities in het regeerakkoord. In 2019 vielen 661 verkeersdoden, zeventien minder dan een jaar eerder.