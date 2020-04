‘Naam Trump op crisischeques voor miljoenen Amerikanen’

De naam van Donald Trump komt op de cheques te staan die vanwege de coronacrisis naar miljoenen Amerikanen worden gestuurd. Het is volgens de Washington Post de eerste keer dat de naam van een president op zo’n uitbetaling wordt gezet.

Door de crisis verloren miljoenen Amerikanen hun baan. De overheid geeft rechtstreekse steun aan veel burgers in de vorm van een betaling van 1200 dollar (bijna 1100 euro). Daar komt nog 500 dollar bovenop voor ieder kind onder de 17.

De belastingdienst stort het geld rechtstreeks op bankrekeningen of stuurt mensen een cheque. Alleen in dat laatste geval krijgen ontvangers de naam van de president te zien. Er worden naar verwachting zo’n 5 miljoen cheques per week verstuurd.

Handtekening

Trump had volgens bronnen van de krant eigenlijk voorgesteld zijn handtekening op de cheques te zetten, maar dat is niet toegestaan. Het is gebruikelijk dat een politiek neutrale ambtenaar tekent voor overheidsuitkeringen.

De tekst “President Donald J. Trump” komt daarom in een andere vakje op de cheque te staan. Bronnen van de krant zeggen dat de bezorging door de toevoeging van de naam enkele dagen vertraging kan oplopen, maar medewerkers van het ministerie van Financiën spreken dat tegen.

150 miljoen mensen

De steun is bedoeld voor huishoudens met lage of middeninkomens. In totaal komen zo’n 150 miljoenen mensen ervoor in aanmerking.

De oppositie reageert boos op het plan. “Donald Trump vertraagt betalingen aan miljoenen Amerikanen die moeite hebben de huur en eten te betalen om zijn eigen ego te strelen”, klaagt de prominente Democratische senator Ron Wyden in The New York Times. “Alleen deze president zou proberen zichzelf het middelpunt van de aandacht te maken tijdens een pandemie en economische ramp.”