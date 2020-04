België besluit over al dan niet verlengen lockdown

De Nationale Veiligheidsraad van België overlegt woensdag met premier Sophie Wilmès en de leiders van de deelregeringen over de coronamaatregelen. De verwachting is dat de periode met beperkingen voor burgers en bedrijven opnieuw verlengd wordt, tot maandag 4 mei.

Het land trof op 14 maart met het sluiten van de horeca en scholen de eerste maatregelen. Enkele dagen daarna werden ze verscherpt, met onder meer een samenscholingsverbod. België ging met het sluiten van de grenzen op 20 maart vervolgens nagenoeg op slot. De einddatum van de lockdown werd een week daarna door de veiligheidsraad verschoven van 5 naar 20 april, met de optie daar afhankelijk van de ontwikkelingen nog twee weken aan vast te plakken.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 4157 mensen in België overleden aan een bevestigde of veronderstelde besmetting met Covid-19. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames licht blijft dalen, blijft het aantal mensen dat overlijdt nog heel hoog.

De beslissing over verlenging wordt onder meer genomen op basis van de aanbevelingen van de werkgroep exitstrategie die begin deze maand in het leven is geroepen. Mogelijk komt er ook nieuws over festivals die deze zomer staan gepland.