Denemarken versoepelt lockdown: lagere scholen weer open

Het heropenen van de scholen moet ouders de kans geven effectiever vanuit huis te werken. Ze hoeven dan niet meer de hele dag voor jonge kinderen te zorgen. Middelbare scholen gaan in mei weer open.

De Deense autoriteiten namen vorige maand verregaande maatregelen om verspreiding van het virus een halt toe te roepen. De grenzen gingen dicht en cafés, restaurants, kappers en andere zaken moesten de deuren sluiten.

Denemarken is niet het enige Europese land dat de teugels nu weer een beetje laat vieren. In Oostenrijk gingen dinsdag sommige winkels weer open. In Spanje konden werknemers in sommige sectoren maandag weer naar hun werk.