Twee derde kleine Britse bedrijven stuurt werknemers met verlof

Twee derde van de kleine bedrijven in Groot-Brittannië hebben een of meer werknemers met verlof gestuurd omdat er niet of nauwelijks werk is vanwege de coronacrisis. Dat meldt de Britse Kamer van Koophandel. Volgens een schatting van de Office for Budget Resposibility (OBR) gaat het om 30 procent van de werknemers van kleine bedrijven.