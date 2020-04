Gouverneur Rio de Janeiro besmet met coronavirus

De gouverneur van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro, Wilson Witzel, is besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte Witzel dinsdag bekend in een video die hij op Twitter plaatste.

In de video zegt de gouverneur dat hij zich vanaf vrijdag onwel voelde en symptomen van het virus had. “Vandaag kwam de test positief terug. Godzijdank voel ik me beter en zal ik blijven werken terwijl ik het advies van mijn arts opvolg”, aldus Witzel.

De gouverneur van Rio is een van de meest prominente tegenstanders van de oproepen die president Jair Bolsonaro deed om de coronamaatregelen in Brazilië te versoepelen. In grote delen van het land zijn lockdown-maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In Brazilië zijn ruim 25.000 besmettingen van het virus bekend en zijn 1532 patiënten overleden. Rio de Janeiro is een van de zwaarst getroffen staten.