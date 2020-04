Grote landen buigen zich gezamenlijk over coronacrisis

De zeven grote industrielanden (G7) buigen zich donderdag tijdens een videoconferentie over de coronacrisis. De Amerikaanse president Donald Trump, dit jaar hoofd van de G7, nodigde de leiders van de andere landen uit voor de virtuele top.

Het gaat erom de nationale reacties op de coronapandemie te coördineren, aldus het Witte Huis. Trump zag zich door de crisis gedwongen de jaarlijkse ‘echte’ top van de groep, gepland in juni, te annuleren.

De G7-leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada, Japan en Duitsland hielden op 16 maart al een videoconferentie over de aanpak van de pandemie. Voor de groep was dat de eerste keer in deze vorm.