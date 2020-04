Meer dan 25.000 doden door coronavirus in VS

Het totale dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is dinsdag de 25.000 gepasseerd. Het aantal doden is in een week tijd verdubbeld, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Verder zijn nu in totaal zo’n 600.000 Amerikaanse besmettingsgevallen bekend. De VS zijn het zwaarst getroffen land ter wereld, qua besmettingen én doden.