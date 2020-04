Eerste deel tijdelijke zorglocatie Ahoy vrijdag opgeleverd

Rotterdam Ahoy is bijna klaar voor de opvang van coronapatiënten uit de regio Rijnmond. Vrijdag wordt een eerste hal in het evenementencomplex opgeleverd. Daarin kunnen, mocht het nodig zijn, 82 mensen worden verzorgd. Meer dan honderd mensen waren betrokken bij de bouw, inrichting en opzet van de tijdelijke zorgplek in de havenstad.

“Deze zorglocatie is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus, niet ernstig ziek zijn, maar het thuis door welke omstandigheid dan ook niet redden,” vertelt Saskia Baas, directeur van GGD Rotterdam-Rijnmond tijdens een rondleiding langs de rijen containers die ingericht en uitgerust zijn als ziekenhuiskamers.

“Al meer dan 25 gediplomeerde zorgmedewerkers hebben zich via de website Extra Handen Voor De Zorg aangemeld om in het centrum aan de slag te gaan. Die worden nu ingewerkt en er wordt proefgedraaid. We zijn zo goed als klaar om mensen hier op te vangen,” aldus Baas.

Eurovisiesongfestival

Of er ook daadwerkelijk coronapatiënten verzorgd gaan worden, is nog niet zeker. “Mocht het aantal coronagevallen niet verder stijgen dan zijn de huidige voorzieningen en andere extra voorzieningen die al draaien wellicht al voldoende. We weten op dit moment nog niet zeker of deze faciliteit gebruikt zal worden, maar we zijn er wel klaar voor.” vertelt Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De plaats waar eigenlijk komende maand het Eurovisiesongfestival zou worden gehouden, heeft vier hallen beschikbaar. Als het nodig is kan er worden opgeschaald naar bijna zevenhonderd bedden. Inmiddels is een tweede hal van Ahoy bijna in gereedheid gebracht. Die kan in gebruik worden genomen zodra de eerste vol komt te zitten.

In het evenementencomplex kunnen eventueel ook coronapatiënten terecht die in het ziekenhuis hebben gelegen en nog verder moeten aansterken. Zoals het er nu naar uitziet, blijft Ahoy fungeren als tijdelijke voorziening tot 1 juli.