Brussel bepleit coördinatie versoepeling coronamaatregelen

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteert woensdag een ‘routekaart’ om het geleidelijk afbouwen van de coronamaatregelen in de EU te coördineren. Het plan moet voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan bij vooral buurlanden doordat in het ene land bijvoorbeeld wel de horeca open mag en in het ander nog niet.

Zo trok een massa Belgen in maart naar Nederlandse grensgemeenten om er te eten en drinken toen de restaurants in eigen land in de strijd tegen verspreiding van het virus al dicht waren maar in Nederland niet.

Volgens de commissie zal het geleidelijk terugkeren naar ‘normaliteit’ onvermijdelijk leiden tot nieuwe Covid-19-gevallen. Daarom moet de ‘exit’ stapje voor stapje gaan, bepleit Von der Leyen, bij voorkeur met steeds een maand ertussen en in overleg met elkaar. Het versoepelen van de maatregelen kan pas als er langere tijd sprake is van een aanzienlijke daling van de verspreiding van het virus, vindt de commissie. Verder moet de bedden- en intensivecarecapaciteit in de lidstaten op orde zijn.

Brussel wil voorts ook dat de testcapaciteit wordt opgevoerd en pleit voor een gezamenlijke Europese app om data te verzamelen om verspreiding van het longvirus verder tegen te gaan.