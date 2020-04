Verenigde Naties strijden tegen nepnieuws over coronavirus

De Verenigde Naties gaan strijden tegen het groeiende nepnieuws en andere verkeerde informatie over de coronapandemie. De VN willen het internet overspoelen met feiten en wetenschap. Volgens de VN heerst er een tweede pandemie, een gevaarlijke “desinfodemie”.

VN-baas Guterres noemt de vaak bewust foute informatie over het coronavirus een plaag en een gif dat nog meer levens in gevaar brengt. Hij spreekt over een berg aan misleidende verhalen en berichten op sociale media. Schadelijk gezondheidsadvies en kwakzalverij nemen snel toe, aldus de VN-leider. “Onwaarheden vullen de ether. Wilde samenzweringstheorieën infecteren het internet. Haat gaat viraal, en stigmatiseert en belastert mensen en groepen.”

Guterres roept socialemediabedrijven op meer te doen om haat en schadelijke beweringen over de coronaziekte Covid-19 uit te roeien. “Over de hele wereld zijn mensen bang. Ze willen weten wat ze moeten doen en waar ze terechtkunnen voor advies. Dit is een tijd voor wetenschap en solidariteit. Met gezond verstand en feiten kunnen we Covid-19 verslaan.”