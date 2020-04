Duitse deelstaat bij Nederland wil scholen weer openen

In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten de scholen na de paasvakantie geleidelijk weer opengaan. Dat is het vaste doel, aldus het ministerie van Onderwijs.

Het streven van de deelstaat volgt op een advies van Duitse wetenschappers om stap voor stap weer alle scholen te openen. De deskundigen willen dat eerst de jongere leerlingen weer naar school kunnen. Voor de oudere scholieren en studenten blijft er voorlopig nog onderwijs op afstand. In de Bondsrepubliek is onderwijs een bevoegdheid van de deelstaten, maar er is wel een grote wens om de heropening van scholen op elkaar af te stemmen.

De Duitse regering en de zestien deelstaten buigen zich woensdag over het advies en kijken hoe het verder moet.