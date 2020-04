G7-landen eens over schuldenverlichting voor arme landen

De G7-landen zijn het onderling eens over schuldenverlichting voor de armste landen in de wereld vanwege de wereldwijde coronacrisis. In een gezamenlijke verklaring laten de ministers van financiën en centralebankdirecteuren van de zeven grootste economieën weten dat schuldbetalingen van arme landen tijdelijk kunnen worden opgeschort.

Het gaat daarbij om officiële schuldbetalingen tussen landen. Arme landen komen in aanmerking als zij aan het financieringsinfuus van de Wereldbank liggen, of daarvoor in aanmerking komen. Wel willen de G7-landen dat eerst China, de overige G20-Landen en de zogenoemde Club van Parijs instemmen. Die laatste is de groep landen die het meeste geld uitleent.

De G7-landen riepen daarnaast andere landen op om hogere bijdrages te leveren aan de onderdelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die arme landen moeten helpen. Ook riepen zij particuliere schuldeisers van arme landen op om die vrijwillig tegemoet te komen.