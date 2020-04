Twee 18-jarige verdachten vast voor woningoverval Drachten

De politie in Friesland heeft dinsdag twee 18-jarige verdachten opgepakt op verdenking van een woningoverval in Drachten waarbij ze een 93-jarige vrouw mishandelden. Het programma Opsporing Verzocht besteedde vorige week aandacht aan de zaak.

De aanhouding van de twee verdachten uit Drachten en Achtkarspelen volgt op de recente vondst van een geldkistje dat de woningovervallers meenamen. Het kistje met daarin persoonlijke papieren van de vrouw werd vrijdag gevonden door een jongen die aan het zwemmen was.

Het slachtoffer werd 21 oktober 2019 in haar woning in Drachten overvallen. De politie had in Drachten eerder al een 18-jarige verdachte opgepakt en meldt dinsdag nog op zoek te zijn naar een vierde handlanger.