Onderzoek naar evacuatie woonzorgcentrum om corona-uitbraak

Zorgorganisatie ZZG zorggroep uit Groesbeek laat een onafhankelijk onderzoek doen wat er is gebeurd in woonzorgcentrum Mookerhof, een van de 26 zorglocaties van de groep. De 24 dementerende oudere bewoners van Mookerhof moesten in het paasweekeinde plotseling naar een andere locatie, omdat passende zorg in hun eigen gebouw door een grote uitbraak van het coronavirus niet meer mogelijk was.