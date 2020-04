Advocaten vrezen problemen met alimentatie door corona

Advocaten in het familierecht verwachten grote problemen als veel mensen geen alimentatie meer kunnen betalen door de financiële gevolgen van de coronacrisis. Ze vrezen dat zowel zij die moeten betalen als zij die het ontvangen in de bijstand kunnen eindigen.

Wie geen alimentatie meer kan betalen, kan een wijziging aanvragen bij de rechter. “Die toetst dan of het verlies van inkomen kortdurend of langdurig is. Alleen bij langdurig verlies kan de alimentatie worden uitgesteld of het bedrag worden verlaagd”, zegt voorzitter Alexander Leuftink van de Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (FAS). “Deze moet dan later alsnog worden betaald.”

Uitstel of verlaging biedt misschien ruimte voor de betaler, voor de ontvanger heeft dit verstrekkende gevolgen. Sommigen van hen zijn er immers voor een belangrijk deel van afhankelijk. Zij kunnen incassobureaus of deurwaarders inschakelen om alsnog hun geld te krijgen, maar dan moeten die wel iets kunnen halen. Zo niet, dan krijgt de gerechtigde ook niets. “Beiden kunnen dus door de problematiek in de bijstand terechtkomen”, zegt Leuftink.

Mediation

Bine Spoormans van Van der Loeff Familierecht in Amsterdam krijgt al de eerste telefoontjes binnen van mensen die problemen verwachten. “Zij willen weten waar ze aan toe zijn.” Bij het Nijmeegse kantoor DZ Familierecht en Mediation speelt het vooral bij mensen die nu over hun alimentatie onderhandelen, volgens advocate Yvonne van Zutphen. De echte klap kan volgens haar over een paar maanden komen, als mensen door hun buffers heen zijn.

Probeer het dan ook eerst met je ex te regelen, is het advies. Door middel van mediation kunnen beide partijen samen de klap opvangen, mits de onderlinge verhoudingen goed zijn, zegt Van Zutphen. Spoormans is het daar mee eens: “Deze uitzonderlijke situatie vraagt om meer begrip. Het gaat sowieso pijn doen, maar probeer toch die pijn wat te delen met elkaar.”

Het is niet precies bekend hoeveel mensen alimentatie betalen en ontvangen. Volgens het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen gaat het om enkele tienduizenden.