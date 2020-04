IMF raamt forse economische krimp in Nederland en rest van wereld

De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met 7,5 procent als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat ook voor de wereldeconomie als geheel een fikse klap voorziet door de virusuitbraak. De impact is naar verwachting zelfs zo groot dat volgend jaar in veel landen slechts beperkt herstel mogelijk is.