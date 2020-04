Minder vliegtuigstrepen unieke kans voor klimaatonderzoekers

Vliegtuigstrepen ontstaan door de uitstoot van waterdamp en roetdeeltjes. De waterdamp uit de vliegtuigmotoren bevriest hoog in de atmosfeer, op zo’n 10 kilometer hoogte waar het 40 graden vriest. De strepen kunnen na enkele minuten verdwijnen of uren in de lucht blijven hangen als de lucht vochtig is.

Vliegtuigstrepen hebben invloed op het klimaat, schrijft het KNMI. De impact van vliegtuigstrepen op het klimaat wordt door wetenschappers groter geschat dan de invloed van de CO2 die vliegtuigen uitstoten. Hoge bewolking zorgt voor een opwarmend effect op aarde, terwijl lagere bewolking over het algemeen een koelend effect heeft doordat de witte toppen het zonlicht terug de ruimte in kaatsen.

Het sterk gereduceerde vliegverkeer door het coronavirus is overigens niet de enige oorzaak van de blauwe luchten van afgelopen paasweekend. Het is hoog in de lucht erg droog, waardoor de strepen niet blijven staan. Ook wordt er door de noordwestenwind schone lucht aangevoerd vanaf de Noordzee en is er weinig autoverkeer dat de onderste laag van de atmosfeer vervuilt.