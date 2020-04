McDonalds maakt excuses na weigeren zwarte mensen in China

McDonalds in China heeft excuses aangeboden nadat een filiaal van de fastfoodketen in de stad Guangzhou zwarte mensen de toegang had geweigerd. In een video die wordt gedeeld op sociale media is te lezen dat men “is geïnformeerd dat zwarte mensen vanaf nu niet meer in het restaurant mogen komen”. McDonalds heeft naar aanleiding van die tekst de winkel tijdelijk gesloten, zo meldt de BBC dinsdag. Hoe de video naar buiten kwam, is niet bekendgemaakt.