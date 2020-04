Minder werk op de plank voor bouwbedrijven

Bouwondernemers hebben steeds minder werk op de plank liggen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) was de werkvoorraad in de sector in februari in alle divisies zoals woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw minder. Deze daling staat los van de coronacrisis, die volgens het EIB in deze periode nog geen rol speelde, en komt vooral door de strenge PFAS- en stikstofregels.