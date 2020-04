Herdenkingen op Grebbeberg en Ereveld Loenen op tv en online

De militaire herdenking op de Grebbeberg en de herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen op 4 mei zijn dit jaar alleen via internet of op televisie te volgen. Dat komt door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Beide erevelden zijn op 4 mei gesloten om de opnames mogelijk te maken, aldus de Oorlogsgravenstichting.

De plechtigheid op de Grebbeberg in Rhenen is na de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam de grootste herdenking in Nederland. Op het militaire ereveld rusten meer dan 400 militairen die langs de Grebbelinie sneuvelden in de meidagen van 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1946 worden er nog regelmatig militairen herbegraven die elders in Nederland in die meidagen zijn gesneuveld en die ergens anders waren begraven. Het ereveld telt nu ruim 850 graven.

Het Nationaal Ereveld in Loenen omvat bijna 4000 graven van militairen en burgers die zijn gesneuveld.