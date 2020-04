‘Het virus wordt moe’, meldt België bij 261 doden

De afgelopen 24 uur zijn 90 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen overleden terwijl 171 mensen in verpleeghuizen zijn gestorven, vermoedelijk aan het longvirus. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in België. Er werden het afgelopen etmaal 242 zieken opgenomen en 161 patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen. “Het virus wordt moe”, zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land.