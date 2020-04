Coalitiepartijen: steun voor seizoensbedrijven in crisispakket

Het kabinet moet een manier vinden om bedrijven die geen of minder gebruik kunnen maken van economische noodmaatregelen toch te steunen. De grote coalitiepartijen vragen om actie van het kabinet voor seizoensbedrijven, ondernemers die het grootste deel van hun omzet in bepaalde maanden draaien.

Deze bedrijven profiteren minder van de NOW-regeling, waarbij bedrijven bij omzetverlies een behoorlijk deel van hun loonkosten vergoed krijgen. De vergoeding van bedrijven wordt, om fraude tegen te gaan, juist berekend op basis van de loonsom in januari. Maar bijvoorbeeld strandtenthouders en bloementelers hebben in die wintermaand weinig of geen mensen in dienst.

Juist in de lente- en zomermaanden draaien veel van de seizoensbedrijven het grootste deel van hun omzet. In een debat met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vragen coalitiepartijen VVD, CDA en D66 aandacht voor gezonde seizoensbedrijven die achter het net vissen en daardoor in de problemen komen.

VVD-Kamerlid Judith Tielen hoopt "een manier te vinden om seizoensondernemingen te steunen in het behoud van werkgelegenheid". D66'er Steven van Weyenberg ziet dat het seizoenswerk "klem zit" en wil ook dat de minister daarnaar kijkt. "Dat geldt voor zaken als de horeca, de sierteelt, vakantieparken maar denk ook aan de cultuur, festivals en evenementen."