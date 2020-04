Meer mobiele nummers beschikbaar na ingrijpen toezichthouder ACM

Er komen in Nederland meer 06-nummers beschikbaar. Dat is volgens Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig, om een tekort aan mobiele telefoonnummers te voorkomen. De toezichthouder ging om die reden met een stofkam door het nummeraanbod, de zogenoemde monitor nummeruitgifte, waarbij nummers die niet worden gebruikt weer aan de voorraad zullen worden toegevoegd.

In Nederland waren tot en met vorig jaar ruim 54,1 miljoen 06-nummers uitgegeven. Maar bijna 1,5 miljoen van die nummers bleken niet te worden gebruikt. Deze lagen bij telecombedrijven te verstoffen op de plank, maar telden wel mee voor het totaal. Door de ongebruikte nummers weer terug te halen, zal het percentage gebruikte 06-nummers, na een afkoelingsperiode van een jaar, voor het eerste sinds 2012 weer onder de 90 procent komen te liggen.

Verder maakte de ACM bekend nog altijd streng toe te zien op informatienummers en abonnee-informatienummers om ervoor te zorgen dat het juiste nummer wordt gebruikt voor de juiste dienst. Hier is al jaren sprake van een daling. Het gaat dan om 090x-nummers en 18xy-nummers, verduidelijkt de ACM.

De nummermonitor is een jaarlijks ACM-rapport met daarin de ontwikkelingen van de nummeruitgifte. Het rapport geeft inzicht in de beschikbaarheid van nummers, zodat de minister van Economische Zaken op tijd kan inspelen op mogelijke tekorten en eventuele aanpassingen in een nummerplan kan doorvoeren.