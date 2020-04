Honderden klachten over 5G-complottheorie in Brits programma

De Britse mediawaakhond Ofcom heeft honderden klachten gekregen over een programma waarin een complottheorie over het coronavirus en zendmasten aan de orde kwam. De toezichthouder zegt dat een onderzoek wordt ingesteld.

In het Verenigd Koninkrijk zijn herhaaldelijk zendmasten het doelwit van vandalen, mogelijk mensen die denken dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van het virus. Daar is geen bewijs voor. De Britse autoriteiten noemen de theorie gevaarlijk nepnieuws.

Presentator Eamonn Holmes van ITV-programma This Morning benadrukte tegen vandalisme te zijn, maar had ook kritiek op de wijze waarop journalisten berichten over de theorieën rond telecommunicatie en het coronavirus.

“Ik accepteer niet dat mainstream-media die meteen als onwaar bestempelen, terwijl ze dat niet weten”, zei Holmes. “Het is makkelijk om te zeggen dat het niet waar is, omdat dat past bij het verhaal dat de staat wil vertellen.”

Ofcom zegt tot dusver 419 klachten te hebben gehad over het programma. ITV heeft nog niet gereageerd.