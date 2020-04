Snelle subsidie voor digitale kunst in coronatijd

Kunstenaars in Amsterdam die een digitaal kunstwerk willen maken dat inhaakt op de actualiteit van de coronacrisis, kunnen vanaf dinsdagochtend terecht bij een zogeheten snelloket. Daar kunnen ze een aanvraag doen voor een subsidiebedrag tussen 1500 en 5000 euro. Ze horen binnen vijf werkdagen of dat wordt toegekend.

Het snelloket is een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) samen met de gemeente Amsterdam. De snelle subsidie is bedoeld voor professionele en amateurkunstenaars die buiten de structurele subsidies van het gemeentelijke Kunstenplan vallen.

Al ligt het culturele leven in de hoofdstad stil, de behoefte aan kunst en cultuur blijft groot, zegt AFK. Door de inzet van digitale toepassingen kan een breed en nieuw publiek worden bereikt. "Veel kunstenaars zijn hun opdrachten kwijtgeraakt. Maar juist zij kunnen de behoefte aan verbinding, troost en verbeelding vormgeven. Met dit snelloket bieden we kunstenaars de mogelijkheid om op andere manieren mensen te bereiken, onder wie ook mensen die niet tot weinig in aanraking komen met kunst", aldus wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, Digitale Stad).