AEX licht omhoog na lang paasweekeinde

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht omhoog. Ook de andere Europese beurzen lieten overwegend kleine winsten zien na het lange paasweekeinde. Een meevallende daling van de Chinese export in maart bood enige steun aan de handel. Daarnaast ging de aandacht uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. Op het Damrak stelden de handelsberichten van PostNL en Fagron beleggers gerust.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 510,47 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 694,81 punten. Frankfurt steeg 1,2 procent, terwijl Londen 0,1 procent daalde. Parijs won 0,4 procent. Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen. De Franse president Emannuel Macron kondigde daarnaast extra maatregelen aan om bedrijven en werknemers te steunen.

Fagron was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven met een plus van 13 procent. De toeleverancier aan apotheken wist de kwartaalomzet op te voeren, ondanks de coronapandemie. Tegelijkertijd dwingt onzekerheid over de gevolgen van de virusuitbraak tot voorzichtigheid bij het bedrijf. Het dividendvoorstel over 2019 wordt daarom verlaagd.

PostNL

PostNL dikte 3,7 procent aan. De postbezorger bezorgt door de virusuitbraak meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorging draait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

Oliedienstverlener SBM Offshore (min 3,6 procent) noteerde ex dividend in de MidKap. In de AEX noteerde supermarktconcern Ahold Delhaize (min 1,7 procent) ex dividend. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een winst van ruim 4 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 4,7 procent.

AB InBev

In Brussel won Anheuser-Busch InBev (AB InBev) 2 procent. De bierbrouwer halveert zijn slotdividend over 2019. Concurrent Heineken won 0,5 procent in Amsterdam. Renault daalde 1 procent. De Franse automaker schrapt het dividend en verlaagt de beloningen van het topmanagement.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,0930 dollar. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 22,58 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 32,08 dollar.