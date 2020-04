PostNL bezorgt meer wenskaarten tijdens coronacrisis

PostNL bezorgt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorging draait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bezorgbedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

Dat laat PostNL weten in een tussentijds handelsbericht. Het bedrijf verwacht dat het bedrijfsresultaat, afgezien van eenmalige effecten, dit kwartaal “solide” zal zijn en voorziet daarnaast “een sterke ontwikkeling van de kasstroom”. Het blijft zich inzetten om het eerder voorspelde jaarresultaat tussen de 100 miljoen en 130 miljoen euro te halen.

Tegenover de aanzienlijke groei van het aantal wenskaarten, en de “goede volumegroei” bij het pakketbedrijf, staat wel een flinke daling bij de partijenpost. Dat komt doordat veel advertentiecampagnes in verband met de virusuitbraak zijn uitgesteld. Die afname wordt deels gecompenseerd door hogere prijzen.

Efficiëntie

PostNL beschermt werknemers door overal in het bedrijf de voorgeschreven anderhalve meter afstand in acht te nemen. Dat geldt ook voor bezorgers, die pakketten contactloos afleveren. “Een veilige en gezonde omgeving voor onze medewerkers, partners, klanten en de consument is en blijft onze belangrijkste prioriteit”, zegt bestuursvoorzitter Herna Verhagen.

De gevolgen van de pandemie voor de wat langere termijn laten zich lastig voorspellen. Bij PostNL lijdt de efficiëntie onder alle maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Geplande kostenbesparingen kunnen daardoor mogelijk moeilijker worden gehaald. Evenmin is duidelijk hoe hard de crisis de economie als geheel gaat raken.