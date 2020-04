Vakbond CNV pleit voor extra calamiteitenfonds voor werknemers

“We worden platgebeld door werkenden die, ondanks verkoudheidsklachten of koorts, toch moeten komen werken. Volledig in strijd met de richtlijnen van het RIVM. Anderen zitten knel tussen de zorg voor kinderen of mantelzorg. Ze kunnen dat niet combineren met hun werk”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Het water staat steeds meer werkenden tot aan de lippen.”

In een peiling onder 2000 werkenden door Maurice de Hond stelde 6 procent van de ondervraagden dat hun werkgever niet serieus omgaat met ziekmeldingen. Ongeveer een zelfde aantal gaf aan dat hun werkgever wil dat er vakantiedagen opgenomen worden. Ook zijn zij bang hun baan te verliezen.

Paniek

“De paniek op de arbeidsmarkt neemt toe. De eerste weken was er nog begrip van werkgevers voor de situatie van werknemers, maar het geduld voor de persoonlijke situatie van werknemers raakt langzaam op”, zegt Fortuin. “Op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Een oplossing op korte termijn is noodzakelijk om te voorkomen dat zowel werknemers als werkgevers massaal omvallen.”

Het fonds waar CNV voor pleit, zou steun moeten bieden aan enkele specifieke groepen. Het gaat bijvoorbeeld om alleenstaande ouders die thuis moeten zijn voor hun kinderen vanwege de sluiting van scholen en kinderopvangcentra. Ook denkt de bond aan mantelzorgers die vanwege zorgtaken niet volledig kunnen werken en werknemers die vanwege gezondheidsklachten tot de risicogroepen behoren maar zelf niet ziek zijn.

De overheid zou het fonds moeten financieren vanuit de tientallen miljarden die er nu al worden uitgetrokken voor het bestrijden van de coronacrisis. “Werkgevers kunnen zo het loon doorbetalen aan werknemers die niet kunnen werken vanwege hun zorgtaken of omdat zij zich aan de RIVM-richtlijnen moeten houden. De kosten kunnen werkgevers declareren bij het UWV”, aldus CNV.