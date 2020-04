Lockdown in Australië duurt nog zeker aantal weken

De lockdown in Australië vanwege het coronavirus gaat nog zeker een aantal weken duren. Dat heeft premier Scott Morrison dinsdag gezegd tijdens een persconferentie. De roep om het versoepelen van de maatregelen wordt steeds luider, omdat het nieuwe aantal besmettingen al weken laag is in het land.

De afgelopen dagen zijn er 63 nieuwe besmettingen bijgekomen, waarmee het totale aantal op 6366 komt.

“In Zuid-Korea en Singapore hadden ze eerst ook succes, maar door het versoepelen van maatregelen kwam daar een tweede golf”, aldus Morrison. “Het belangrijkste zijn de patiënten.”

Ook in Nieuw-Zeeland blijven alle restricties van kracht. Daar zijn maandag vijf nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee komt het totale aantal op 1072.

“We hebben tot nu toe relatief veel succes gehad”, aldus premier Jacinda Ardern. “Dat succes wil ik niet tenietdoen. Ons doel is om vroegtijdig flink in te grijpen, zodat we de maatregelen kunnen versoepelen als we er vertrouwen in hebben.”