Bouterse biedt excuses aan voor niet naleven afstandregels

In een speciaal opgenomen videoboodschap legde hij uit dat hij zich in het weekend tijdens een bijeenkomst met jongeren niet aan de verplichte 1,5 meter afstand heeft gehouden.

Volgens Bouterse werd hij aangesproken door een groepje jongeren om over een aantal problemen te praten. Voordat hij het in de gaten had, was de groep groter geworden dan de maximaal toegestane tien personen en werd ook de afstand uit het oog verloren, zei hij.

“Het was zeker geen goed voorbeeld”, aldus de president. Er was volgens Bouterse geen opzet in het spel, het gebeurde spontaan. “Tegelijkertijd hebben we de Covid-19 regels overtreden en dan kun je dit als gezagdrager absoluut niet toestaan. Het is afkeurenswaardig. Wij bieden onze verontschuldigingen aan”, zei Bouterse.

Het filmpje waarop Bouterse met de jongeren te zien is, circuleerde al enkele dagen op sociale media en zorgde voor veel negatieve en verontwaardigde reacties. Zo spreekt voorzitter Andy Rusland van oppositiepartij NPS van een “totaal verkeerd signaal dat zeer gevaarlijk is voor de volksgezondheid en het doel om het coronavirus onder controle te houden’’.