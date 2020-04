‘Zorgverleners onvoldoende beschermd tegen coronavirus’

Door zorgverleners onbeschermd hun werk te laten doen, raken onnodig veel mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zegt Jos de Blok, directeur van thuiszorgorganisatie Buurtzorg, in een interview met NRC.

Volgens De Blok gebeuren de meeste coronabesmettingen nu door zorgverleners. Deze groep is volgens de directeur de afgelopen periode niet genoeg getest en onvoldoende beschermd tijdens hun werk. “De meest kwetsbare groep loopt hierdoor extra risico: de mensen die thuiszorg krijgen”, stelt De Blok in NRC. “Dat zijn de ouderen in verpleeghuizen die verzorgd worden door slecht beschermde hulpverleners.”

Er is volgens de directeur “een enorme inschattingsfout” gemaakt. “Er lopen nu mensen rond die emotioneel belast zijn omdat ze niet weten of ze bepaalde patiënten hebben besmet die overleden zijn. Die last moet je serieus nemen.”