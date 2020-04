Trumps plan om economie op gang te brengen ‘bijna af’

Gouverneurs van negen staten in het oosten van het land overlegden maandag over het versoepelen van de maatregelen. Mensen mogen momenteel alleen hun huis verlaten als ze een essentieel beroep hebben en naar hun werk gaan, voor boodschappen en medische hulp.

Gevraagd naar het overleg van de gouverneurs zei Trump dat het niet hun beslissing is om bijvoorbeeld scholen weer te openen. “De president bepaalt wat er gebeurt. Dat gezegd hebbende, we gaan overleggen met de staten over wat we gaan doen.”

Het inreisverbod vanuit Europa blijft nog steeds van kracht, meldde de president. “Ik wil het op het juiste moment opheffen, maar nu nog niet.”