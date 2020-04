‘Twaalf keer meer besmettingen in Brazilië dan bekend’

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Brazilië volgens een onderzoek twaalf keer hoger dan nu bekend is. Wetenschappers van meerdere Braziliaanse instituten kwamen tot die conclusie na het vergelijken van de officiële cijfers van het land met het verwachte dodental volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In het land zijn officieel ruim 23.000 mensen besmet en 1300 mensen overleden.

Het dodental ligt in Brazilië veel hoger dan normaal is voor het aantal besmettingen. De onderzoekers denken na berekeningen dat maar acht procent van de gevallen bekend is. In Brazilië worden net als in Nederland alleen zieke mensen getest op het virus.

Gezondheidsminister Luiz Henrique Mandetta zei dat het moeilijk is om in een land zo groot als Brazilië het testen goed op te zetten. “Ondanks dat moeten we beter ons best gaan doen.”

Om de verspreiding van het virus onder de inheemse bevolking tegen te gaan, mogen mensen die niet bij die stammen horen, de leefgebieden niet meer in. Dat heeft de regering bekendgemaakt. In het land wonen 850.000 inheemse Brazilianen. Drie mensen uit deze bevolkingsgroep zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Deze patiënten waren allemaal besmet door mensen van buitenaf.

De overheid gaat beschermende middelen en voedsel uitdelen aan deze mensen. Ook gaat de politie optreden tegen mensen, zoals werkers in illegale mijnen, die alsnog de betreffende gebieden willen betreden.