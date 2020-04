Opnieuw branden in zendmasten, nu in twee in Almere

Opnieuw zijn er branden geweest in zendmasten, maandagavond ging het om twee in Almere. Beide branden waren snel onder controle, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De afgelopen dagen waren er meerdere branden bij zendmasten. Zo was er zaterdag in Tilburg een brandje bij een kast van de zendmast. Ook heeft er afgelopen week in het Brabantse Oudenbosch brand gewoed in twee zendmasten, waarbij het volgens de politie vermoedelijk om brandstichting ging. Ook bij twee zendmasten in het Brabantse Veldhoven heeft brand gewoed. In Groningen werd geprobeerd brand te stichten in een zendmast. Ook is aangifte gedaan van brandstichtingen in zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen.

Het is niet duidelijk waarom zendmasten doelwit zijn van brandstichters. Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook zou door sommige complotdenkers worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie noemde het in brand steken van zendmasten zaterdag een “aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving”. Hij noemt het “levensgevaarlijk.”

Van de complottheorieën moet de bewindsman niets van weten. “Er is geen enkele aanleiding om die zendmasten verdacht te maken.” Grapperhaus benadrukt dat 5G “er nog helemaal niet is”. Hij heeft mensen opgeroepen zich bij de politie te melden als ze iets weten over de “roekeloze” daders.