Miljoenen kinderen lopen inenting mazelen mis door coronacrisis

Onder meer de VN-kinderorganisatie UNICEF, het Amerikaanse Rode Kruis en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaan alarm. Zij hebben het over ruim 117 miljoen kinderen in zeker 37 landen. Daar is de kans groot dat de kinderen de levensreddende inenting niet krijgen.

De organisaties dringen er bij de landen op aan door te gaan met de vaccinaties, maar daarbij wel extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Regeringen wordt aangeraden alleen tot uitstel te besluiten als het risico op overdracht van het coronavirus onaanvaardbaar hoog wordt geacht.

140.000 sterfgevallen

Tot de landen die noodgedwongen de mazelenvaccinatie stopzetten, zijn Congo, Zuid-Soedan, Nigeria, Brazilië, Oekraïne en Kazachstan. Daar zijn momenteel grote uitbraken van de ziekte.

UNICEF en de andere organisaties benadrukken dat er in 2018 ruim 140.000 personen, vooral kinderen en baby’s, aan de mazelen bezweken. Alle sterfgevallen waren te voorkomen geweest, omdat er al ruim vijftig jaar een veilig en effectief vaccin bestaat.